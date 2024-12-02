晨暉生技大樹醫藥進軍馬來西亞通路 未來擬布局越南

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（中央社記者何秀玲台北2日電）生技股王保瑞轉投資公司、保健營養原料廠晨暉生技與大樹醫藥在馬來西亞合資成立的「GTSW Bio」，近日宣布紅麴複方產品進駐馬來西亞連鎖藥局集團「Big Caring Group Sdn Bhd」近600家連鎖藥局。

晨暉生技今天發出新聞稿表示，複方產品在馬來西亞線上及實體銷售管道全面布局完成，將持續挹注營收；未來此產品也將計畫拓展越南市場。

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晨暉生技也指出，馬來西亞連鎖藥局集團Big Caring Group旗下品牌涵蓋Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown、Ting及Wellings Pharmacy等，此次合作由台灣與馬來西亞連鎖藥局的雙龍頭攜手，為晨暉生技旗下專利紅麴複方產品在當地市場發展奠定基礎。

晨暉生技表示，「GTSW Bio」自2023年下半年成立以來，已獲得多張馬來西亞保健品MAL字號及清真認證，為當地業務發展奠定基石；今年晨暉生技旗下紅麴複方產品在馬來西亞線上及線下通路全面上市，未來將以馬來西亞為起點，將進行越南市場規劃與拓展，持續推動業務的區域擴展。（編輯：潘羿菁）1131202