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第一金：獲利若創高股利將成長 投信整併無具體規劃

2024/12/2 20:45
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（中央社記者張璦台北2日電）第一金今天表示，如果今年獲利創新高，明年股利應會「往上加」，但最終方案仍須端視整體資本規劃；至於報載第一金投信等3大公股擬整併，是「看報紙才知道」，目前尚無具體規劃；即便未來要整併，也須考量擴大規模、提升競爭力、具互補性以創造股東價值等3原則。

第一金控今天舉行第3季法說會，前3季受惠於各子公司獲利成長，集團合併稅後淨利年增9.4%，達新台幣208.08億元，每股盈餘（EPS）為1.48元。前3季銀行純益為194.43億元，年增7.9%，其他子公司包括證券、投信、人壽等加總純益為18.8億元，年增12.8%。

第一金指出，今年前3季銀行淨收益為484.45億元，年增8.2%，其中，淨手續費收入在財管業務動能延續下達88.79億元，年增33.1%；金融商品收益則因SWAP交易表現超越預期達179.06億元，年增14.5%；淨利息收入則因資金成本上漲而減少。

展望SWAP今年全年表現，第一金預估，有機會上看145億元，明年應會比今年的數字少10%到15%。

第一金表示，截至今年9月底，銀行放款年增率達7%，主要來自房貸及大企業的成長，年增率分別為15.7%、15%，在央行緊縮信用政策逐步發酵與基期墊高影響下，預期未來房貸業務趨緩，銀行將轉向衝刺中小企業與外幣貸款業務，目前資產品質穩定，逾放比保持0.18%，覆蓋率增至769.77%。

會後媒體關切明年股利政策，第一金指出，原則上希望至少維持配發率不要低於今年的水準，第一金近2年現金股利配發率大概在50%以上；如果今年獲利創新高，「理論上過去的政策都是股利會往上加」，若現金部分沒有增加很多，股票部分會考慮加碼，但最終方案仍須端視整體資本規劃考量。

針對報載兆豐金、第一金、合庫金旗下投信子公司擬整併，第一金表示，「我們也是看報紙才知道，這不是我們提的」，目前都沒有討論此事，「所謂大投信計畫，是一個不錯的構想，但是我們目前其實還沒有具體的規劃」。

此外，第一金也分析，若以市場角度來看，當今投信市場可說是ETF為王，但公股投信目前在這部分確實並未著墨太多，或許未來商品規劃要更加跟上市場潮流。

第一金指出，以併購來說，不外乎要看3大原則，首先是擴大業務規模，再者為增加競爭力、提高經營效率，第3是能夠有互補的性質，以創造股東價值，若符合這些要件，產生綜效，第一金就會評估相關機會。

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談及台美利率走勢，第一金認為，台灣明年應該沒有降息的可能，美國降息幅度端視就業、景氣、通膨狀況，以及美國總統當選人川普重新入主白宮後相關新政策影響，比如加徵關稅會不會進一步造成輸入型通膨，是否影響聯準會決策，值得觀察。

針對房貸議題，第一金指出，截至目前銀行房貸餘額約7000億元，今年成長率應會落在13%到15%之間，明年成長幅度可能會減半，整體不動產放款的比重也不會再往上走，目前投資客應已逐步退潮，對明年市場則持交易量微降、價平穩看法。（編輯：楊蘭軒）1131202

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