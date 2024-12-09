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夏普與KDDI達成協議 大阪堺工廠原址建AI數據中心

2024/12/9 21:51
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）鴻海旗下的夏普 （Sharp）今天與日本通信業者KDDI簽署合作協議，KDDI接管夏普位於日本大阪的堺工廠原址土地、建築物、供電設備等，建設人工智慧（AI）數據中心，預計2025財年內正式投入營運。

總社位於大阪府堺市的夏普表示，與總社位於東京都千代田區的KDDI今天針對夏普堺工廠舊址建設AI數據中心建設並早日投入營運達成共識，雙方已簽署基本協議。

夏普堺工廠舊址原本是夏普製造液晶面板的主力廠， KDDI將接收夏普堺工廠舊址的土地、建築物及電力設備，計畫於2024財年（至2025年3月底之前）內開始將其轉型為AI數據中心的改建工程，並於2025財年內正式投入營運。

夏普藉由這次資產出售，將推動資產輕量化，確立以品牌業務為核心的業務結構，同時協助KDDI快速建設AI數據中心。

與此同時，由夏普、KDDI、美超微（Supermicro，總社位於美國加州）以及Data Section（總社位於東京都品川區）這4家公司共同推動的AI數據中心建設協議已告一段落。不過，美超微與Data Section就AI數據中心的建設與營運，持續進行合作。

夏普與KDDI將藉由AI數據中心的建設，與各產業、各業界的商業夥伴共同推動永續經營社會的建設，以期對日本整體的活性化做出貢獻。（編輯：唐佩君）1131209

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