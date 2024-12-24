崇友：在手訂單100億元 明年營收目標持續成長

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）電梯大廠崇友總經理游本立今天表示，目前在手訂單規模達新台幣100億元，要3年才可消化，預估今年業績和獲利可年增3%至5%，2025年營收目標持續成長。

崇友下午舉行台北101大樓電梯與電扶梯工程承攬和電梯啟用20週年慶，游本立表示，崇友在1999年與日本東芝電梯技術合作，承攬台北101大樓內電梯與電扶梯工程項目，2004年如期完工啟用，20年來台北101大樓電梯維修保養妥善率達99.9%。

游本立指出，崇友旗下全台超過4萬台維保電梯導入自有雲端監控系統，到今年11月，旗下維修保養台數達到4.34萬台，今年崇友在維保電梯台數增加1700台，預期以後每年可逐步增加，維保年營收可增加3%至4%，今年新梯含汰改增加3000台。

展望訂單規模，游本立指出，目前在手合約規模達到新台幣100億元，至少要分3年才可消化。

展望今年和2025年營運，游本立預期，崇友今年業績和獲利可較去年成長3%至5%，明年營收還是會持續成長。

由於訂單規模大增，游本立指出，崇友安裝人力無法負荷，今年本國人力增加30至40人，今年也增加40名外籍人力，預期2025年會再增加外籍人手。

為了留才，游本立表示，以往每3年調薪一次，今年初年資不到3年的員工，平均調薪幅度約3%至4%，部分基層員工加薪幅度也有10%。（編輯：張均懋）1131224