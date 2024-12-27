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台積電熊本一廠開始量產 製造日本最先進半導體
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PCB族群火熱 精成科漲停台光電寫天價

2024/12/27 12:12
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（中央社記者江明晏台北27日電）PCB族群今天股價火熱，精成科技將收購日商PCB製造公司Lincstech，激勵股價跳空漲停，帶動同集團股瀚宇博走高；軟板上游材料廠達邁漲停，受惠AI伺服器需求強勁，台光電盤中寫歷史天價，金像電勁揚逾4%。

精成科技26日宣布，擬以新台幣84億元收購日商PCB製造公司Lincstech的100%股權，未來精成科將可透過Lincstech拓展產品線，包括AI伺服器、汽車電子、半導體測試等，也能強化東南亞布局，並整合日本市場。

受惠併購消息激勵，精成科今天股價跳空漲停鎖住至58.6元，帶動同集團的PCB廠瀚宇博、台灣精星走強。

PCB族群今天強勢表態攻高，軟板上游PI材料廠達邁強攻漲停48.4元；受惠AI浪潮的台光電、金像電盤中強漲，台光電高階銅箔基板（CCL）供不應求，盤中以630元創新高價。

台光電前3季每股盈餘（EPS）20.14元，已賺逾2個股本；金像電是AI伺服器PCB供應商，今年前3季稅後淨利43.33億元，年增近8成，每股盈餘8.9元。（編輯：張均懋）1131227

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