人形機器人空心杯馬達扮巧手 歐日主導台廠待起步

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）人形機器人話題熱夯，關鍵零組件供應鏈成為市場焦點，法人表示，高精度空心杯馬達是實現人形機器人靈巧雙手功能的關鍵元件，由德國、瑞士、日本廠商主導，台灣馬達廠商已布局工業機器人領域，但在人形機器人應用，仍待急起直追。

人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）、電動車大廠特斯拉（Tesla）、以及Open AI等，積極布局人形機器人，相關話題持續熱夯，台灣廠商在重要零組件的角色更備受關注。

人形機器人手部關節是實現功能活動靈巧的關鍵，亞系法人分析，人形機器人手部關節空間小、要具備一定的承載力，對應手指關節設計上要達到輕量化且高精度，手部關節模組整合空心杯馬達、精密行星減速機、滾珠螺桿和位置感測器等，其中空心杯馬達是落實人形機器人靈巧雙手功能的關鍵元件。

產業人士指出，空心杯馬達沒有鐵芯轉子的結構，馬達重量減少，轉動慣性降低，可快速啟動、高速往覆並容易控制，線圈製造和繞線自動化技術，是提高空心杯馬達精度和能量轉換效能的關鍵，高精密空心杯馬達已應用航天、軍事導彈、醫療器械與光學等高精度領域。

觀察全球供應鏈，法人表示，空心杯馬達由德國、瑞士、日本等廠商主導，包括瑞士Maxon、德國Faulhaber、瑞士Portescap、日本Nidec等，美國Allied Motion積極布局，自動化繞線設備製造商也由瑞士和日本等廠商主導。

本土投顧法人指出，台灣在工業和協作機器人馬達供應鏈已漸趨完備，主要廠商包括東元、士林電機、台達電、大同、大銀微系統、創盟等，不過在人形機器人馬達應用，台灣廠商仍待急起直追。

台達電馬達方案已深耕工業機器人和工業自動化領域，先前台達電公布子公司擬投資1000萬歐元（約新台幣3.4億元），入股德國機器人新創公司NEURA Robotics GmbH，前進人形機器人市場。

產業人士指出，東元在協作機器人無框馬達及模組具有製作及設計能力，可做為人形機器人的關節部位應用。

上銀先前表示，在人形機器人領域，上銀提供減速機、機器人關節、滾珠螺桿等關鍵元件，檯面上的人形機器人大廠，持續與上銀集團洽商。（編輯：張若瑤）1131227