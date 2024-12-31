第3屆永續金融評鑑 不排除擴大揭露優良名單

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（中央社記者謝方娪台北31日電）金管會今天公布第2屆各金融業別永續金融評鑑排名前25%名單，金管會表示，第3屆永續金融評鑑受評對象將自79家擴大至86家，且不排除擴大揭露排名前段班名單；意味「後段班」未來可能也將逐步現形。

助力台灣邁向淨零轉型，金管會推動永續金融評鑑，並於今天公布第2屆永續金融評鑑結果。

第2屆永續金融評鑑依受評機構2023年揭露公開資訊，包括年報、公司網站或永續報告書，再加上相關佐證資料進行評鑑，並有審酌受評機構自2023年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論酌予扣分。評鑑委員會成員由金管會、金融總會、相關周邊單位及外聘專家學者組成。

第2屆永續金融評鑑排名前25%銀行共9家，包括台北富邦銀行、元大銀行、中信銀行、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行及台灣中小企銀。

證券投信業合計有7家入列各業前25%，包括元大證券、永豐金證券、兆豐證券、第一金證券、國泰證券、富邦證券及元大投信，保險業合計有4家入列各業前25%，分別為富邦人壽、國泰人壽、富邦產險及國泰世紀產險。

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金管會綜合規劃處長胡則華說明，整體而言，第2屆永續金融評鑑受評機構在自然資源保護、治理機制強化及資訊透明提升方面仍待持續精進，另因各業別業務屬性不同，無論評鑑指標題數或內容均有差異，不宜跨業別互相比較。

胡則華指出，第2屆永續金融評鑑共79家金融機構受評，第3屆將擴增至86家金融機構受評，另首屆永續金融評鑑揭露各業別排名前20%名單，第2屆擴大揭露至前25%，第3屆不排除持續擴大揭露範圍。（編輯：翟思嘉）1131231