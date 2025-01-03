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台積電回神、題材股反彈 台股漲逾200點攻23000點

2025/1/3 11:21（1/3 11:34 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北3日電）台股今天開高震盪，盤中漲逾200點，重登23000點之上，台積電漲15元，聯發科震盪小漲，鴻海下跌約1%，矽光子、無人機等題材股強勢反彈。

美股費城半導體指數收紅，雖然科技巨擘蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）走跌，但AI指標股輝達（Nvidia）漲3%，台積電ADR也逆勢漲2.07%。

台股今天開高震盪，早盤漲逾260點，衝上23092點附近，隨後漲勢波動，在23000點震盪。

至11時7分，台股加權指數上漲217點，至23050.04點；電子股漲0.98%、金融股漲0.37%；代表中小型股票的櫃買指數也上漲0.49%。

觀察盤面焦點，台積電早盤漲至1085元，盤中漲勢收斂，漲15元，至1080元，漲幅1.41%；聯發科震盪翻紅，漲1%以內，鴻海平盤上下整理。

AI伺服器概念股今天走揚，華碩、緯創漲逾3%，廣達上漲約4%。PCB族群勁揚，精成科一度攻上漲停，盤中漲逾8%；高價股台光電漲逾1%，欣興、華通勁揚。

矽光子概念股今天強勢上漲，華星光漲停，聯鈞漲逾5%，波若威、聯光通等勁揚。

無人機概念股強勢，安集、攸泰漲停，雷虎、邑錡、中揚光、中光電也上漲表態。（編輯：張良知）1140103

#台積電ADR
#鴻海
#台股
#聯發科
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