土城司法園區抵價地分配完成 基礎設施115年底完工

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（中央社記者高華謙台北5日電）新北市土城彈藥庫土地將活化為土城司法園區，內政部說，同步規劃住商及公共設施用地，園區內區段徵收已完成地主抵價地分配作業，包括水電、道路與公園等基礎設施預計民國115年底完工，後續由各單位與地主接手興建。

根據內政部網站，新北市土城司法園區興辦事業計畫是因應原位於土城區金城路二段地區的台北看守所、台北女子看守所、新北地院與新北地檢署的搬遷需求，在土城彈藥庫軍事設備配合移除並解除禁限建管制後，有較大面積的公有土地資源，因此依法務部與司法院等機關需求劃設搬遷用地，同時規劃金城交流道建設用地，以減緩目前國道3號中和及土城交流道尖峰壅塞狀況。

內政部今天發布新聞稿表示，土城司法園區內除了機關廳舍外，也規劃住宅區、商業區及公共設施用地，其中住商土地主要作為抵價地，供地主申請領回；另也特別規劃5.3公頃特色親子公園，以及1.1公頃的社會福利設施用地興建社會住宅。園區內基礎設施預計115年底完工，屆時將通知地主點交土地，共享開發成果。

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內政部地政司副司長林家正告訴中央社記者，內政部在115年底會將園區內的自來水管線、電線、鄰里道路、公園、滯洪池、雨水下水道等基礎設施都建置完成，隨後就會交付用地，像機關設施用地由司法院接手興建廳舍、社宅用地交給住都中心、一般住商用地交給地主等。

內政部說，土城司法園區區段徵收已於113年12月26日完成地主抵價地分配作業，過程皆公開透明，後續將由新北市政府公告結果，並辦理土地登記及權狀發放。剩餘土地除部分供司法院眷舍使用，其餘將優先規劃社會住宅。（編輯：林淑媛）1140105