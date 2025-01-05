台電：協和計畫可滿足在地用電需求 籲外界支持

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（中央社記者張璦台北5日電）民團批台電散播缺電恐懼，台電今天透過新聞稿說明，隨北東電網內機組陸續除役，供應量遠低於區域需求，供需缺口已是事實，透過協和計畫推動「以氣換油」，可增加自主電源，滿足在地用電需求，呼籲外界支持、理性看待。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）已補交報告予環境部。台電董事長曾文生日前說，若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，盼四接環評早日通過。民團表示，台電其實新增更多機組，無缺電問題，籲曾文生停止散播缺電恐懼。

台電今天指出，民團所謂「無缺電問題」的結論，忽略了區域電網的限制與輸電風險，而北東電網長期仰賴外援更是不爭的事實，呼籲理性看待能源問題，支持協和電廠更新計畫，確保供電穩定與環境永續。

台電進一步說明，北部電網受陽明山、大漢溪天然地形區隔影響，因而分為北東及北西電網，而非民團指稱為強推協和四接，將北部電網一分為二。

台電表示，隨著北東電網內機組陸續除役，未來僅剩花蓮和平電廠的130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩以上，受區域內機組故障和電網輸送能力限制等外在因素影響，無法保證其他地區的電力足量供應，即使輸送也需要其他地區增加發電供應，因此就地新建電源才是根本解方，而非過度仰賴外援。

針對儲氣槽安全性，台電表示，LNG天然氣儲存槽防護設計非常嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（攝氏零下162度）、不易燃燒的物理特性，迄今全世界未曾有類似儲槽的爆炸事故發生。

台電指出，經請教從事安全風險評估研究的化工專家，以科學論證儲槽爆炸的困難度，說明液化天然氣要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置鄰近一座山，具備天然屏蔽效應，提升協和接收站的安全性。

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台電表示，電源開發需以「區域平衡」為原則，才能有效降低風險。目前北中南地區皆加速推動興建燃氣機組，包括大潭、通霄、台中、興達、大林等更新計畫，就近供電不僅可提升電網韌性，也減少電力輸送的能源耗損。

台電指出，面臨北東電網迫在眉睫的供電缺口，透過協和計畫推動「以氣換油」，不僅可增加自主電源，也能減少96%的空污排放量，溫室氣體更可減排52%，不論是滿足在地用電需求，或是改善空品、減少碳排，均符合在地民眾殷切期盼。（編輯：林家嫻）1140105