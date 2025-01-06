騰輝-KY：高毛利航天產品放量 供應AR眼鏡材料量產

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（中央社記者江明晏台北6日電）銅箔基板廠騰輝-KY表示，持續鞏固特殊材料高毛利產品，營收占比已過半，航空航天應用產品陸續取得新客戶認證，12月的銷售為歷史次高，獨家供應材料的擴增實境AR智慧眼鏡品牌已進入量產，看好未來高成長動能。

騰輝-KY 2024年全年營收新台幣42.3億元，年減10.9%；騰輝-KY表示，近幾年持續轉型高毛利產品線，包含航天、散熱、高頻高速、不流膠粘合片等營收貢獻占比，在第4季已超過50%，全年占比也有48%，其餘則是一般汽車板等產品。

騰輝-KY進一步說明，航空航天應用產品陸續取得新客戶認證，相關銷售額在12月寫單月歷史次高，保持強勁成長；擴增實境AR智慧眼鏡已進入量產，高毛利率low loss材料銷量增加，其中前幾大的品牌之一材料，由騰輝-KY獨家供應，將於2025年為營收注入動能，初期貢獻占比不大，看好未來高成長動能。

多角化產品發展逐漸奏效，騰輝-KY表示，不流膠粘合片如血糖儀等多重應用，以及車載抬頭顯示器HUD、電動摩托車、汽車控制芯片埋入式、低空飛行器等散熱電控板已有客戶開發成功注入營收；被動元件樹脂覆膜、不同樹脂體系產品的熱塑複合材料，以及無人載運飛行器、超級充電樁、油井鑽探與潛盾機等散熱應用皆在進行樣品打樣，有望逐步注入營收。

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因應客戶要求，騰輝-KY泰國子公司設立已註冊完成，設廠地點定於曼谷大城府Hi-Tech工業園區，預計2026年首季量產

此外，騰輝-KY指出，與立陶宛科技公司Teltonika於2024年11月宣布成為供應鏈合作夥伴；Teltonika在物聯網設備、能源系統、醫療設備提供產品服務，由騰輝-KY供應無鉛FR4配方、先進無鹵材料及低損耗可靠性材料，有望為歐洲、中東和非洲市場提供新成長動能。（編輯：張均懋）1140106