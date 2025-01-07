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台股漲勢稍見收斂盤中勁揚近300點 台積電續強

2025/1/7 10:50（1/7 10:59 更新）
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台積電7日股價延續強勁走勢，早盤達1160元，再創新天價，上漲35元，市值突破新台幣30兆元關卡，達30.08兆元，貢獻大盤282點。中央社記者翁睿坤攝 114年1月7日
台積電7日股價延續強勁走勢，早盤達1160元，再創新天價，上漲35元，市值突破新台幣30兆元關卡，達30.08兆元，貢獻大盤282點。中央社記者翁睿坤攝 114年1月7日
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台積電下週即將召開法說會，吸引外資提前卡位，外加美國CES消費性電子展助攻，引爆科技股熱潮，今天台股早盤衝高，一度漲近400點，進逼24000點，隨後漲勢收斂，截至10時40分，集中市場指數上漲281.65點，至23829.36點。

觀察3大權值股的股價走勢，台積電最多上漲35元至1160元，續創歷史新天價；鴻海最多上漲7.5元至192元，聯發科早盤上漲20元至1445元，但隨後股價翻黑。

台積電即將於16日召開法說會，法人預期台積電2024年第4季每股獲利可望創下歷史新高，2025年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，今年營運動能持續強勁，法說行情提前暖身。

高價股跟著起舞，尤其是ASIC（特定應用積體電路）相關個股，力旺大漲逾半根停板，世芯-KY大漲超過3%， M31也跟漲逾2%。

散熱族群，健策盤中最高大漲近8%，雙鴻、奇鋐股價也同步漲升。

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野村投信分析，2024年台股大漲約3成，其中電子指數更上漲46.44%，大漲過後基期墊高，增添2025的股市操作難度。

不過野村投信投資策略部副總經理但漢遠強調，台股企業獲利在2025年仍可望以雙位數年增率速度成長，科技股仍然是投資亮點，除了大型半導體龍頭股之外，隨著AI發展進入下一個階段，資金不再僅限於去年火熱的GPU（圖形處理器）或晶圓代工，可能往外延伸到ASIC等更多領域。（編輯：楊凱翔）1140107

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