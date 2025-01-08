特力擴大東南亞布局 何湯雄：今年營收拚增雙位數

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（中央社記者江明晏台北8日電）川普2.0將牽動貿易事業，特力集團總裁何湯雄今天表示，「大公司會更有能力應對」，因應去中化浪潮，將擴大東南亞布局，「今年從東南亞出的出貨量，會大幅年增40%」，加上零售事業轉型，今年整體營收挑戰雙位數成長。

特力集團今天在台北喜來登飯店席開100桌，舉行年度尾牙，總裁何湯雄於會前接受媒體訪問。

針對川普2.0，未來貿易產業該如何因應，他表示，依過去經驗，小公司應變能力比大公司差，特力有美東、美西倉庫，且美東有自動揀貨系統，絕對可以應付，比小公司更有機會。

中美貿易戰持續，去中化浪潮洶湧，何湯雄表示，特力除了原先既有在越南的布局外，今年會在泰國先租辦公室，下半年在印度購置辦公室，擴大東南亞布局，預計「今年東南亞出貨量會大幅成長40%，比去年進一步成長」。

何湯雄表示，貨櫃市場自疫情起運費高漲，貿易事業有很大壓力，但川普上任前的關稅拉貨潮其實相對冷靜，畢竟市場經歷過一次，客戶沒有像以前一樣「拚命叫貨」。

觀察去年12月營收，特力集團貿易事業體受惠北美客戶拉貨暢旺，年成長25.9%，隨歐美客戶庫存去化調整到一定程度，以及既有客戶拉貨動能逐漸明朗，貿易事業去年營收197億元，年成長4.4%。

何湯雄坦言，零售事業體受到挑戰，為了讓特力屋注入新的事業成長動能，去年10月起開發社區管家2.0服務，提供居家修繕和各種居家顧問式服務，並和清潔、水電行，以及商品銷售方合作，目前在特力屋社區安和店、板橋新埔店試驗，單店業績大幅增加60%，未來將擴大服務能量。

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他表示，這意味著「零售事業從單純銷售轉型，將加入服務角色」。

特力集團2024年合併營收為367.7億元，年增3.7%，預估今年在貿易事業強勁、零售事業轉型之下，整體營收將挑戰雙位數成長，對營運展望非常樂觀。（編輯：林家嫻）1140108