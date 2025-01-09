台積電翻黑AI股挫跌 台股下跌326點失守23100點

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台積電今天尾盤翻黑，電子權值股及人工智慧（AI）概念股挫跌，航運、塑膠等傳產股重摔，終場加權指數下跌326.20點，收23081.13點，摜破短期均線和月線支撐，失守23100點整數關卡。

法人預期，台股今年震盪加劇，仍有高點可期，下檔年線約21556點有強力支撐。

美國總統當選人川普傳出考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施新關稅計畫，消息牽動美科技股走弱，台股今天走勢震盪下挫，接連摜破23300點和23200點整數關卡，失守5日線約23319點和10日線約23217點，尾盤電子金融續弱，台積電翻黑。

終場加權指數下跌326.20點，收在今天最低23081.13點，摜破月線約23118點，23100點整數關卡也告失守。

台股今天成交值新台幣3819.11億元，電子股終場下挫1.33%，金融翻黑跌0.42%。代表中小型股的櫃買OTC指數下挫2.06%，股價超過千元的高價股守住「十六千金」。

AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群挫跌2.76%。傳產股今天綠油油，美東碼頭罷工警報解除，衝擊航運股大跌4.54%，塑膠跌2.91%，汽車類股跌1.95%，電機機電族群跌3.34%。

權王台積電終場翻黑小跌0.45%，收1100元，主要電子權值股鴻海跌2.66%，聯發科跌2.04%，台達電跌2.45%，日月光投控跌3.21%。AI伺服器概念股拉回，廣達收跌2.37%，緯穎重挫5.08%，緯創跌2.79%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，川普對股市影響提前，但也漸被市場消化，美國經濟持續強勁，美國聯邦準備理事會（Fed）降息幅度可能低於市場原先預期。

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展望台股後市，沈建宏表示，台股企業獲利成長可期，提供中長線上攻動能。台股在2024年漲幅已大，預期今年震盪加劇，不過企業獲利成長支撐下，加權指數仍有高點可期，下檔年線約21556點有強力支撐。

觀察類股族群，沈建宏表示，可留意美國消費電子大展（CES）以及全球行動通訊大會（MWC）展會相關題材概念股，以及AI、光通訊、生技、半導體上游材料、低軌衛星、高股息殖利率、電動車和汽車電子化等族群。（編輯：楊蘭軒）1140109