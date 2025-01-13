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凱美調整投資策略 全數出脫金山電持股

2025/1/13 21:03
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）被動元件廠國巨集團成員凱美今天指出，採取鉅額交易方式，全數轉讓出脫金山電子持股，比重約18.06%。凱美表示，此次處分因投資策略調整，為提升資金運用效益。

凱美公告，累計釋出金山電2354萬8546股，處分價款約新台幣9.44億元，平均單位價格約40.09元，帳列平均單位成本約36.25元，處分利益約9041萬元。

凱美透過新聞稿說明，從2018年起陸續投資金山電，至今約7年，希望在電容器領域與金山電合作，增加市場占有率及強化規模採購議價能力。

凱美今天表示，雙方產品及客群屬性不同，因此擬調整投資策略，收回資金用於擴充本業，持續聚焦自身核心技術，強化企業競爭力。

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凱美表示，因會計政策非為交易目的所持有，已指定為「透過其他綜合損益按公允價值衡量」的金融資產，處分股票價值變動，反映在綜合損益表的其他綜合損益項目，直接調整保留盈餘，不會影響本期損益。

金山電今天也公告，法人董事士亨興業、凱美子公司木葉文投資均辭去金山電法人董事，另外，擔任國巨集團關係企業同欣電獨立董事的邱達勝，辭去金山電獨立董事。（編輯：林家嫻）1140113

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