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市場靜待美通膨數據出爐 亞股走勢分歧

2025/1/15 18:22
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（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢分歧，投資人在川普下週宣誓就職，重返白宮前，評估經濟前景。市場目前聚焦在美國即將公布的通膨數據。

法新社報導，投資人將密切關注美國今天稍晚將公布的消費者物價指數（CPI），分析師警告強勁的CPI數據可能引發聯準會下次利率決策恐將升息的討論。

SWBC分析師布里加蒂（Christopher Brigati）指出：「在聯準會公布12月利率點陣圖之前，我們謹慎看待2025年聯準會在降息方面可能會縮手的可能性，認為今年不會降息。」

「越來越多跡象顯示，未來Fed將縮減寬鬆空間，從更近期的經濟數據來看，聯準會去年9月開始的降息行動似乎越來越有可能是失之過早。」

前一天的華爾街股市大致收高，今天的亞洲股市走勢震盪。

投資人預期任天堂將推出外界引頸期盼的最新遊戲主機Switch 2，股價收盤漲幅超過2%，盤中一度創下歷史新高。儘管如此，任天堂的漲勢仍未能提振日股基準日經指數收漲。

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隨著投資人評估日本央行本月升息機率，日圓匯價走堅，拖累日經指數收跌。

至於其他亞股，上海、雪梨、首爾、新加坡和台北股市都挫跌。香港、威靈頓、馬尼拉和印尼股市則收漲。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140115

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