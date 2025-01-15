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祥碩斥資128.95億收購Techpoint 搶進車用市場

2025/1/15 18:37
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（中央社記者張建中新竹15日電）祥碩董事會今天決議通過以每股20美元的現金對價，收購Techpoint所有已發行股份，總金額約3.9億美元，約新台幣128.95億元。祥碩總經理林哲偉表示，祥碩藉由收購Techpoint將進入車用市場。

祥碩今晚召開重大訊息說明記者會，由林哲偉宣布收購Techpoint事宜。祥碩將以每股20美元的現金，收購Techpoint的所有已發行股分，包括日本存託股份（JDS），總金額3.9億美元，祥碩將以帳上現金作為這次交易資金來源。

林哲偉說，在獲得所需各國主管機關核准並滿足其他慣常的交割條件，包括獲得Techpoint股東會核准後，交易預計2025年第2季或第3季初完成。Techpoint的日本存託股份將停止在東京證券交易所交易，Techpoint將成為祥碩的全資子公司。

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林哲偉表示，收購Techpoint是祥碩策略發展中關鍵一步，將擴展祥碩的業務組合並加速獲利成長。Techpoint團隊在車用和安防產業建立領先的影像連接技術，與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成。

林哲偉說，收購Techpoint將擴展祥碩的產品組合，為客戶提供更完整的解決方案，在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會，增加海外研發團隊及業務據點，貼近市場及客戶以提供更優質的服務，並提升祥碩的經濟規模，拓展新產業及新據點。（編輯：潘羿菁）1140115

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