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中華電台揚獲美國計畫資金 助台灣Open RAN打國際盃

2025/1/16 18:12
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（中央社記者江明晏台北16日電）中華電信攜手台揚科技，獲得美國國家電信暨資訊管理局計畫3500萬美元資金支持，將推動台灣網通產業的開放式無線接取網路（Open RAN）生態圈更加成熟，進一步協助台灣設備商拓展國際市場。

中華電信今天宣布，與台揚科技合作，在全球227家網通產業角逐者中脫穎而出，獲美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）NOFO2計畫3500萬美元資金支持，與國際大廠NOKIA同登全球7家獲資者之一。

NOFO2是NTIA發布的第2輪「通知和資金機會公告」（Notice of Funding Opportunity），目的為推動無線技術創新並強化供應鏈韌性。其資金來自美國公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund），特別關注推動Open RAN射頻單元（Open Radio Unit, Open RU）技術的商轉布建與創新研發。

中華電信表示，這個計畫目的為推動Open RAN技術的全球應用，藉由資金挹注，提升全球設備商的研發效率，並加速市場布局。

中華電也強調，在本次NOFO2計畫中，中華電信研究院與台揚科技將針對戶外大功率Open RAN方案進行深度合作，推動台灣網通產業的Open RAN生態圈更加成熟，進一步協助台灣設備商拓展國際市場。

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中華電信研究院院長蘇添財表示，中華電自民國110年起積極參與台灣國家發展委員會的亞洲．矽谷5G開放網路推廣計畫，結合國內外產學研力量，打造多元化5G應用場景與解決方案，中華電與台揚在NOFO2計畫進行合作，顯示有實力推動台灣網通產業共同邁向國際市場，將持續深化與政府機構、國內產業及國際夥伴的合作，並加速相關技術商業化落地。

台揚科技執行長吳永欽表示，獲得美國政府的資金支持，對台揚而言是重要里程碑，將大幅推動台揚在無線創新技術上的突破，將持續仰賴中華電信研究院在Open RAN領域的經驗，進一步深化合作。（編輯：林家嫻）1140116

蘇添財
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