川普未立即開徵關稅 美元下挫新台幣狂漲逾1.5角
2025/1/21 10:01（1/21 10:58 更新）
（中央社記者潘姿羽台北21日電）美國總統川普就職首日，雖稱將對其他國家徵收關稅，但並未宣布具體措施、馬上行動，美元應聲下挫，新台幣今天開盤旋即展開強勁升勢，大漲逾1.5角，挺進32.6元。
川普20日宣誓就任美國第47位總統，他在發表強調國家主義的就職演說時，矢言將對其他國家徵收關稅並課稅。
然而，市場原先預期川普一上任，就會揮出關稅大刀，如今似乎有「刀下留人」意味，美股20日因馬丁路德金恩紀念日休市一天、歐股則收高，美元指數重貶，一度跌破108。
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新台幣匯率因美元下挫，一早便展開強勁升勢，以32.71元開出後，迅速突破32.7元，升抵32.65元，勁揚1.58角。
台股方面，由於川普宣布將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助及大規模開採石油等，今天開盤小幅震盪，盤中最低23174.02點，下跌92.8點。（編輯：楊蘭軒）1140121
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