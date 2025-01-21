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川普演說關稅議題淡化 台股盤中小幅震盪

2025/1/21 10:57
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美國新任總統川普宣布將終結「綠色新政」，台股今天盤中走勢小幅震盪，力守平盤23266點。法人指出，川普就職演說未特別延伸關稅議題，市場氛圍相對和緩，不過仍須觀察川普後續政策動向。

川普20日宣誓就職宣布一系列新政，包括美國南部邊境進入國家緊急狀態、終止多元性別、終結「綠色新政」（Green New Deal）包括撤銷電動車補助及大規模開採石油等，以解決「史無前例的通貨膨脹問題」。

台股今天盤中小幅區間震盪，權王台積電小跌、鴻海守平盤178元，聯發科漲1.3%，台達電跌1.1%，人工智慧概念股廣達小漲，緯穎跌逾2.5%，緯創跌近1%，電動車概念股漲跌互見，金融股相對勁揚。

加權指數10時50分為23262.76點，小跌4.06點，成交值約新台幣1321億元，其中電子股小跌0.16%，金融勁揚0.67%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中小漲0.03%。

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台新投顧副總經理黃文清表示，川普演說觸及較多移民和毒品議題，關稅和比特幣等並未延伸，演說後美元指數和美國公債殖利率回落，台股今天盤中指數在平盤附近震盪，市場氣氛趨於和緩。

黃文清指出，台股將在22日農曆龍年封關，後續須持續觀察川普政策動向、以及美國科技巨頭財報。（編輯：楊凱翔）1140121

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