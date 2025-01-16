外資買超253億元 敲進金控與台積電

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（中央社記者何秀玲台北16日電）台股今天開高走高，終場上漲510.53點，收在23025.10點，成交值新台幣3330.91億元。三大法人買超台股297.8億元，其中外資及陸資買超253.52億元，前3名個股由金融股包辦；台積電今天舉辦法說會，外資買超逾1.2萬張居第5名。

街口投信表示，CES展支撐科技股多頭氛圍情；美國總統當選人川普將在20日就任，有關稅、政策鬆綁、政府預算削減等不確定因素。

觀察三大法人動向，外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超297.8億元；其中自營商買超89.56億元，投信賣超45.28億元，外資及陸資買超253.52億元。

根據證交所資料，外資買超前10名，第1名為新光金3萬5611張，其次為玉山金1萬6332張，其餘依序為中信金、光寶科、台積電、第一金、復華富時不動產、南亞科、緯創、富邦金。

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台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，昨天以前台股出現短線跌幅，主要因市場擔心美國利率政策有不確定因素，美國15日公布2024年12月消費者物價指數符合市場預期，市場的擔憂稍微緩解，台股今天跟進美股15日反彈大漲，台積電法說會也釋出正面訊息，預期台股有望持續走強。

不過他表示，台股接近封關時間，若無意外，下週指數應該會在高檔震盪，中小型個股有望表現，資金可望集中在半導體設備及耗材類股。（編輯：張均懋）1140116