台北國際電玩展登場 展出超過350款遊戲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北23日電）台北市電腦公會主辦台北國際電玩展今天開展，電腦公會理事長彭双浪表示，今年共有346家參展廠商，來自30個國家地區，使用南港展覽館1405個攤位，現場展出超過350款遊戲作品，是亞洲最大獨立遊戲新創展。

彭双浪表示，今年展覽最重要3大特色，一是今年現場共計展出超過350款遊戲作品，遊戲平台橫跨PC遊戲、手機遊戲、主機遊戲，當中有超過100款未上市遊戲新作；二是台北電玩展是亞洲最大獨立遊戲新創展，今年有來自全球184家獨立遊戲團隊；三是搭建全台最大桌遊盛會。

另外，今年上市上櫃業者包括智冠科技及旗下中華網龍、大宇資訊、昱泉、橘子旗下GASH樂點公司及與三商電合資的果核數位等均參展，還有全球知名遊戲服務和數據分析商如Xsolla、AppsFlyer、MOLOCO、Adjust等，以及來自世界各地19家獨立遊戲團隊。

透過 Google News 追蹤中央社

智冠董事長王俊博率領旗下數位遊戲與網路行銷事業群參展。數位遊戲事業群包括MyCard、中華網龍，提供MyCard數位點數、音樂製作、戶外廣告、IP授權、市場洞察、行銷策略等服務。

智冠網路行銷事業群為一帆數位，則有數位廣告投放、廣宣素材設計、AI短影音製作、大數據應用研究、口碑行銷等服務。（編輯：林家嫻）1140123