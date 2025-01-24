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央行理事：川普新政將成貨幣政策挑戰

2025/1/24 17:17
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）央行去年12月理監事會決議利率連3凍，今天議事錄摘要出爐，揭露理事考量。央行理事普遍認為，台灣經濟穩健，通膨則有隱憂，沒有立即升降息的急迫性，而且美國總統川普上任，帶來極大不確定性，恐成為央行貨幣政策挑戰。

中央銀行去年12月舉行第4季理監事會，決議利率連3凍，房市管制方面，未再祭出第8波選擇性信用管制。

根據央行今天公布的議事錄摘要，理事多認為對通膨還不能掉以輕心。有位理事表示，2025年最低工資及軍公教薪資調高，並將開徵碳費，對物價帶來上漲壓力，且國內通膨預期仍存，不宜降息；另考量歐美央行還在降息階段，台灣也沒有逆勢升息的空間，維持政策利率不變是合理作法。

有位理事指出，近期出口表現強勁，部分原因是國外企業趕在美國關稅新政推出前，搶購部分商品，其他國家也有此現象，未來美國新政府政策的變化，可能是央行貨幣政策面臨的挑戰。

另位理事也說，美國新政不確定性高，市場轉為悲觀情緒，主要經濟體央行對政策利率的調整都會更為保守。

央行理事也提醒台灣經濟存在隱憂，如產業不均衡復甦的狀況。有位理事指出，如果央行提高利率，恐怕只有AI產業可以承受，其他多會受衝擊，尤其傳產受中國大陸產能過剩且內需不足等不利影響，成長動能疲弱。

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另位理事則關注通膨議題指出，去年11月消費者物價上漲率（CPI）當中，食物類、房租、個人隨身用品、醫療費用等價格均上漲，且房租貢獻度高達0.39個百分點，高於1至11月的貢獻度0.36個百分點，央行也預測12月房租會持續上揚，應密切注意民眾感受深刻的物價上漲項目。

也有理事表示，根據外界發布的消費者預期調查報告，物價預期是影響目前通膨重要因素之一，當前通膨壓力相較2023年有上升趨勢，應該留意。（編輯：潘羿菁）1140124

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