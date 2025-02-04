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中磊：墨西哥廠營收占比低 菲律賓廠占4成銷美為主

2025/2/4 16:46
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（中央社記者潘智義台北4日電）美國總統川普延後對墨西哥及加拿大商品加徵高額進口關稅，市場關注後續進展。網通廠中磊今天表示，墨西哥廠占營收比重極低，即便美國市場占其營收6成多，但銷售美國的產品主要由菲律賓廠生產，影響不大。

中磊回覆中央社記者詢問表示，菲律賓廠除已量產的第1期產線之外，第2期產線也即將量產，可望支應銷美需求。目前產能分布為菲律賓廠約4成、蘇州廠3成，印度廠2成、台灣與墨西哥廠占比約1成。

中磊表示，川普（Donald Trump）在第1個任期即已對中國開打貿易戰，大幅提高關稅，中磊當時已提出因應方案，全球布局，讓客戶在關稅、供應鏈、運輸成本各方面因素考量後，選擇最適方案。

中磊指出，因應美中貿易戰，中國蘇州廠產品除了內銷，仍可銷往歐洲、中南美洲或東南亞；墨西哥廠產品不銷美，還可賣到加拿大、中南美洲。

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中磊指出，生產基地設置採取3部曲，先給當地外包商生產，再併購當地工廠，最後階段才擴增自建新產能。菲律賓廠產能也是在自建工廠量產前即有產能，才能迅速在自建工廠量產後，迅速提高產能，成為目前占營收比重最高的工廠。

另外，中磊指出，客戶庫存消化已告一段落，網通產品屬剛性需求，對今年展望審慎樂觀。包括Wi-Fi 7無線裝置、10G PON高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品等需求看好。（編輯：楊蘭軒）1140204

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