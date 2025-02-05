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張聖心接任花旗台灣董事長 人事案4月1日生效

2025/2/5 13:10（2/5 14:06 更新）
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花旗（台灣）表示，原銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）將退休，並由現任銀行總經理張聖心（圖）接任，任命案預計於4月1日生效。（花旗提供）中央社記者羅元駿傳真 114年2月5日
花旗（台灣）表示，原銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）將退休，並由現任銀行總經理張聖心（圖）接任，任命案預計於4月1日生效。（花旗提供）中央社記者羅元駿傳真 114年2月5日
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（中央社記者羅元駿台北5日電）花旗（台灣）今天指出，台灣區總裁暨花旗銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）將於近日退休，遺缺由現任銀行總經理張聖心接任，新人事案將於4月1日生效。

花旗（台灣）今天發布新聞稿指出，在花旗服務達50年的安孚達決定於近日退休，並由張聖心（Christie Chang）接任，負責集團在台灣的所有業務及營運，後續作業將由董事會選任並呈報主管機關核准。

花旗指出，張聖心的新任命將於4月1日生效，未來她將直接向花旗日本、北亞及澳洲區域及銀行業務負責人龍明睿（Marc Luet）負責。

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花旗表示，張聖心任職於花旗35年，為現任花旗銀的總經理，以及花旗北亞區企業金融事業群副總裁。在這35年期間歷任包括亞太區企業金融事業群總裁、台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人、機構客戶事業群負責人、企業及投資銀行負責人，以及企業金融事業群負責人等。

龍明睿強調，台灣是花旗銀行在全球的重要市場，而張聖心在台灣金融業的經驗以及與花旗機構客戶建立長期堅實的關係，相信她有絕對優勢與能力帶領花旗台灣。（編輯：林淑媛）1140205

#台灣
#花旗
#花旗銀行
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