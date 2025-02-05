群電1月營收創9個月新低 大瓦特筆電電源2月大量出貨

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）群光電能今天公布1月營收新台幣26.95億元，年減2.9%，也比去年12月下滑17.5%，創9個月新低。

展望後續營運，群電看好配備新世代GPU的電競筆電功率需求將較上一代增加，將挹注公司大瓦特數筆電電源的產品單價（ASP）及營收動能，預期第1季整體營收可望較去年同期小幅成長。

群電表示，1月營收下滑，主要是農曆春節長假影響工作天數所致。今年農曆過年落在1月，與去年同期比較的基期不同。

群電看好，2月起公司營收可望自谷底逐月回升，尤其是配備輝達（NVIDIA）新世代RTX50系列GPU的電競筆電即將上市，可望對公司的高階電競筆電電源帶來新一波升級需求。

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群電主管指出，配備新世代GPU的電競筆電功率需求將較上一代增加，新高階電競筆電的瓦特數將比上一代提升約30W至50W，群電的380W至400W大瓦特數筆電電源將從2月開始大量出貨。

美國總統川普最近簽署行政命令，對中國進口貨物課徵10%關稅，群電表示，這對筆電供應鏈是很大挑戰，為此公司很早就展開中國廠區外的備援生產計畫，未來透過中國、泰國等雙核心製造基地，可提供客戶多元選項，有機會逆勢受惠。（編輯：楊蘭軒）1140205