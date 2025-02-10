加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市1.4萬戶下午停電逾7成修復 台電：變電所設備跳脫
首頁 / 產經

促進開放資料活用 數發部擬立法、打造AI語料庫

2025/2/10 16:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）數發部今天表示，希望促進開放資料運用，目前正研擬促進資料創新利用發展條例草案，今年首季將跟各部會與專家學者溝通，後續再做草案預告，今年也規劃打造台灣主權AI訓練語料資料庫，希望滿足TAIDE訓練需求。

數發部今天下午舉行114年新春記者會，數發部長黃彥男、政務次長林宜敬、政務次長闕河鳴都親自出席，2月6日新上任的資安署長蔡福隆也首次對外亮相。

數發部資料創新司司長莊明芬指出，數發部去年底也參酌國際趨勢，研擬促進資料創新利用發展條例草案，希望鼓勵機關與產業資料共享，建立資料利他環境、獎勵產業創新等，今年第1季預計跟利害關係人、各部會、地方政府與專家學者溝通，之後才會進行草案預告。

莊明芬指出，草案重點包括確立資料基礎工程，配合AI發展，提供高品質、可信賴的資料讓民間可以做運用，也會擴大資料開放運用，提出資料創新措施。為降低企業進入資料應用門檻，評估部分共享資料可以減免收費，並獎勵資料創新，讓資料創新成果可以回饋給民眾使用。

此外，數發部也規劃今年打造台灣主權AI訓練語料資料庫。莊明芬表示，過去以開放資料為核心，約有5萬多筆資料集，盤點有1000多筆聚焦在文化部國家記憶、客委會客語資料、原民會原民資料等，希望釋出讓各界做運用，去年底也邀語料建置機關進行討論，希望優化語料申請、收費與授權方式，以滿足可信任人工智慧對話引擎（TAIDE）語料訓練需求，盼今年建置平台，讓各界可運用語料。

資料庫部分，莊明芬解釋，首先，政府擁有大量多元資料，因此希望政府先行，看語料能否優先釋出，其次，希望採取公私協力方式，希望民間共襄盛舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃彥男表示，數發部持續規劃建置「數位經濟高速公路」，台灣作為海島，確保數位韌性非常重要，去年已布建774個非同步衛星站點，今年因經費刪減，僅能持續維運195個非同步衛星應變網路關鍵站點，也會完成建置非同步衛星應變網路管理中心，以及衛星地面站資安檢測產業規範，但在建置高空通訊平台上，今年則因經費刪除將暫停執行。

媒體關注海纜狀況，數發部韌性司司長牛信仁指出，基隆外海國際海纜已在1月20日修復，目前台馬二號海纜跟三號海纜部分，數發部跟中華電信過年期間積極協調，海纜船2月2日已抵達海纜損壞處，不過因海象不佳，估最快2月底修復台馬三號海纜，再去修台馬二號海纜。（編輯：潘羿菁）1140210

#文化部
#台灣
#闕河鳴
#蔡福隆
#牛信仁
#黃彥男
#莊明芬
#數發部
#林宜敬
黃彥男
黃彥男談親友帳號遭盜用 牽涉金流須提高警覺黃彥男揭AI運用小撇步 推實驗計畫提升公部門效率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：