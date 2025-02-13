創投公會爭取調整金檢項目 助攻創投資金挹注新創

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）創投公會今天發布新聞稿指出，向金管會爭取調整對金融機構所屬創投的金融檢查項目，已獲正面回應，未來金融機構的創投可望釋放更多資金投入新創投資，甚至助攻台灣成為亞洲資產管理中心．

創投公會12日召開「金融機構所屬創業投資事業之金融檢查項目說明會」，邀請金管會金融檢查局局長童政彰出席。

創投公會新聞稿指出，童政彰轉達金管會主委彭金隆的指示，將調整對金融機構所屬創投基金的金融檢查項目，建議金融機構的內稽部門對創投子公司的金融檢查項目，不必要照單全檢，而且以現行公告的22項金融檢查項目中，與創投事業有關的不超過6項。

童政彰表示，將適度調整對金融機構所屬創投的金融檢查項目，並在達到公司治理及風險區隔的前題下，釋放更多金融機構的創投資金投入新創投資。

童政彰認為，對金融機構所屬創投的轉投資評估的金融檢查，不必用一般企業授信的標準檢查，更不宜以「結果論」追究失敗個案投資當年投資評估的缺失；主管機關對金融機構所屬創投的金融檢查，只要注意安全，確保風險不會外溢就好，「不要阻礙產業正常的發展」。

創投公會指出，目前公會會員中，超過一半是金融機構轉投資的創投，而台灣創投管理的資金近一半來自金融機構。如果可以調整金融檢查的項目及標準，可鼓勵金融機構更樂意投資創投，參與新創投資。

創投公會理事長邱德成表示，希望調整金融檢查的項目後，能鼓勵金融機構更穩健投資創投，促進新創產業發展，強化台灣在亞洲資產管理市場的競爭力。

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金管會正積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，邱德成分析，此資產管理中心與香港、新加坡的資產管理中心不同，是以台灣的科技產業的實力當核心，而台灣科技產業資金主要由創業投資或私募股權投資基金引導而來，為了配合政府兆元投資計畫及加強新創投資的政策，若金管會適度調整金融檢查項目，應該有助於金融機構資金更積極參與亞洲資產管理中心的行動。

至於業者提到，證券業併入金控後，其轉投資的創投子公司受到證券及金控的雙重金融檢查，形成「依從成本」大增，甚至於造成金控所屬證券創投子公司與純粹證券創投子公司的不公平競爭；對此童政彰建議找銀行局與證期局坐下來討論，商量合理的金融檢查項目。（編輯：楊凱翔）1140213