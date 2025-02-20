劍潭CAAM承德168大樓獲國際雙認證 單坪租金破3300元

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（中央社記者何秀玲台北20日電）商用不動產顧問高力國際協助劍潭地標性建築CAAM承德168大樓，獲台灣首張「數位基礎建設認證WiredScore」及「智慧化運營認證SmartScore」，是台灣首棟同時獲得這2項認證的辦公大樓，今天舉辦授贈典禮。

據實價登錄，Google年砸新台幣1.58億元進駐此大樓，包下12至20樓，拆算租金每坪單價約3322元，突破非傳統商圈商辦天花板。

高力國際企業客戶服務部及業主代表服務部資深執行董事陳頌民向中央社記者表示，像是信義區A級商辦租金每坪單價平均約4000至5000元，其他如民生、敦化商圈的新大樓商辦約3200至3500元。

以台北市內承德路近北市科區域來看，租金每坪約在2000多元，但CAAM承德168大樓位於非傳統商圈，實價登錄租金每坪單價約3322元，主要因建築規格符合外商和科技企業所需標準，周邊還有北投士林科技園區題材，創造非傳統商圈租金天花板。

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Wired與SmartScore北亞暨大洋洲區總監艾德詹寧斯（Ed Jennings）今天出席授贈典禮時指出，WiredScore是評估建築內所有支持網路與行動通訊連線的基礎設施，否則網路一旦中斷，可能造成巨大損失；SmartScore則是智慧建築評級，涵蓋建築內所有技術應用，重點在提高建築營運效率。

高力國際董事總經理劉學龍表示，未來5年台北市商業辦公樓供應量將接近百萬坪，符合國際智慧與綠建築標準的高規格建築，會更受跨國企業青睞。（編輯：林家嫻）1140220