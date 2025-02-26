四接環評過關 台電承諾施工前完成污染土地整治

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（中央社記者曾智怡台北26日電）協和電廠更新改建案今天通過環評大會審查，台電表示，感謝環評委員以及各界的支持與鞭策，協和更新計畫自提出以來，歷經7年環評審查，透過環評機制的理性討論與專業分析，將持續精進開發方案，以產出能確保民眾用電權益，同時降低環境影響的最佳方案。

有關協和廠區內的土地污染問題，台電也承諾，未來在機組正式施工前，將完成污染土地的整治工作，以符合土污法相關規定。

台電規劃將協和電廠4部燃油機組改2部燃氣機組，並研擬在外木山海岸填海造地，建設外稱「四接」的天然氣接收站，環境部今天召開環評大會，審查「協和電廠更新改建計畫環境影響評估報告書」，最終建議此案補正後通過。

台電透過新聞稿表示，環評審查要求的各項資料，台電均依法調查、如實提供，也將再依今日會議結論要求補充相關資料，並確實遵照環評承諾執行計畫。

台電說明，協和環評自2017年底提出，台電花許多時間與準備工作，廣納環評委員及各界的建言，不斷優化方案。從1.0版規劃填地29.25公頃，為降低對外木山漁港的影響，主動縮小規模提出2.0版。

台電進一步解釋，隨後考量到地方關切的潛堤區珊瑚，調整提出3.0「東移方案」，將填地區域東移及縮小面積，以最大化保護海洋生態，落實「迴避、縮小、減輕、補償」的生態保育策略。

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此外，針對地方擔憂接收站影響基隆港航運，台電也與許多專家學者、在地人士共同研究，確保港安無虞，可與基隆港共存共榮。

台電強調，隨著北東電網內機組陸續除役，但同時北北基地區經濟持續發展，因此用電需求持續成長，協和更新計畫具有穩定供電與改善空品的重要公共利益。台電感謝各界的支持，並將持續努力及深化溝通，為北北基區域的電力穩定及地方發展共同努力。（編輯：張若瑤）1140226