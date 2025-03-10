營運回歸常軌 保瑞2月營收創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北10日電）生技股王保瑞藥業今天公告2月營收為新台幣17.27億元，年增96.32%，創歷年同期新高，並較1月成長5.5%。

保瑞表示，受惠於竹南廠原先延遲的新客戶技術轉移進度已加快，以及去年收購美國馬里蘭無菌針劑廠的產線，也全面恢復作業，整體營運已回歸常軌。

保瑞今天發出新聞稿指出，去年收購美國製藥公司Upsher-Smith，其部分學名藥產品仍持續面臨價格壓力，保瑞正評估在符合既有供應協議的前提下，逐步停止相關產品的銷售，以期優化獲利結構。

保瑞指出，今年2月與去年同期相比，加拿大廠持續展現穩健表現，受惠於重量級客戶持續委外生產；而小兒神經用藥口服液銷售表現佳，持續為全球銷售業務的成長及轉型貢獻動能。

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談到今年展望，保瑞向中央社記者表示，今年上半年有計劃中的調整工作陸續執行，包括CDMO（委託開發暨製造服務）業務將持續升級。另外，Upsher-Smith在美國明尼蘇達州的普利茅斯（Plymouth）與楓葉林（Maple Grove）有2間製造工廠，其中普利茅斯廠將逐步減產，由集團內具成本優勢的生產基地承接美國市場訂單。

此外，楓葉林廠將擴展與全球前20大藥廠的策略合作，強化小分子藥物製造技術，為美國在地化生產建立高階技術平台，皆可望為集團帶來新一波營運動能。（編輯：楊蘭軒）1140310