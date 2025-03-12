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台積電回神漲14元 台股早盤勁揚逾185點

2025/3/12 09:17（3/12 09:28 更新）
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台股12日開盤漲逾百點，早盤最高22256.48點，上漲185.39點，隨後走勢震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，不過台股今天開盤勁揚，上漲逾百點，早盤最高22256.48點，上漲185.39點，隨後走勢震盪。

權王台積電回神，早盤最高985元，漲14元，漲幅1.44%，電子權值股鴻海、聯發科、日月光投控小漲，人工智慧（AI）概念股廣達、緯創小漲，緯穎漲逾2%。

本土證券法人分析，台股技術面偏弱勢，外資現貨賣超、台指期淨空單增加，融資瘦身不足，籌碼面也呈現弱勢，觀察台股短線可否回補缺口。（編輯：林家嫻）1140312

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