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離岸風電增資案挹注 前2月核准僑外投資金額年增78%

2025/3/17 19:34（3/17 20:23 更新）
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經濟部表示，今年前2月核准CIP渢妙風場獲增資逾新台幣220.8億元，以及沃旭增資大彰化西南風場逾35.8億元案等，累計前2月核准僑外投資額達16.8億美元，年增加78.34%；前2月核准僑外投資件數則為290件，年減7.64%。圖為沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。（中央社檔案照片）
經濟部表示，今年前2月核准CIP渢妙風場獲增資逾新台幣220.8億元，以及沃旭增資大彰化西南風場逾35.8億元案等，累計前2月核准僑外投資額達16.8億美元，年增加78.34%；前2月核准僑外投資件數則為290件，年減7.64%。圖為沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北17日電）經濟部表示，今年前2月核准CIP渢妙風場獲增資逾新台幣220.8億元，以及沃旭增資大彰化西南風場逾35.8億元案等，累計前2月核准僑外投資額達16.8億美元，年增加78.34%；前2月核准僑外投資件數則為290件，年減7.64%。

經濟部投資審議司今天發布114年2月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

僑外來台投資方面，114年前2月核准僑外投資件數為290件，年減7.64%；投資金額為16億8888萬1000美元，年增78.34%。

投審司表示，主因今年前2月核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65億6900萬元投資設立安科思資本股份有限公司，丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣35億8500萬元增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司等大型投資案。

今年前2月核准僑外投資新設公司件數為153件，投資金額約3億4532萬美元。

在陸資來台投資部分，投審司表示，今年前2月核准陸資來台投資件數為5件，投資金額為9627萬5000美元，投資金額增加主因114年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司以新台幣30億元（約折合美金9124萬元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司說明，香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此投資案仍須依陸資規定許可。

根據統計，自98年6月30日開放陸資來台投資以來截至114年2月，累計核准陸資來台投資件數為1627件，核准投資金額計29億8944萬3000美元。

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此外，今年1至2月核准對外投資件數為88件，年減24.14%，投資金額為11億6462萬8000美元，較去年同期減少70.73%。

對中國大陸投資方面，投審司表示，今年1至2月核准對中國大陸投資件數為35件，年減30%；核准投資金額為2億2395萬美元，較去年同期減少61.60%。（編輯：林興盟）1140317

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