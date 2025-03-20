一定規模專營電支機構須設資安主管 6家業者均完成

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（中央社記者羅元駿台北20日電）提升電子支付資安能量，金管會今天指出，專營電子支付的機構前1年度經會計師查核簽證的資產總額達新台幣10億元，或使用者人數達200萬人以上，應設置資訊安全專責單位及主管，目前6家業者均已設立。

金管會銀行局副局長侯立洋在例行記者會說明，為提升金融資安防護能量、保障使用者權益以及金融監理需要，修正「專營電子支付機構內部控制及稽核制度實施辦法」，已完成法規預告、明天生效。

侯立洋表示，明定專營電子支付機構委託會計師辦理內部控制制度查核時，報告須具合理確信度。考量實務上目前已進行2024年度的查核作業，這條新規將於明年上路並適用於2025年度報告。

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侯立洋進一步指出，專營電子支付機構前1年度經會計師查核簽證的資產總額達10億元，或使用者人數達200萬人以上，應設置資訊安全專責單位及主管。

侯立洋補充，現行有6家電支業者已經設有資安專責單位，包含全盈支付、全支付、悠遊卡、一卡通、愛金卡和街口支付。（編輯：楊凱翔）1140320