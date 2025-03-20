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台股價漲量縮 法人：AI類股本益比面臨修正

2025/3/20 19:20
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（中央社記者吳家豪台北20日電）台股今天漲416點，呈現價漲量縮。法人指出，輝達執行長黃仁勳在GTC大會演講的效應不如以往，原本AI類股的想像空間大、本益比較高，但DeepSeek問世後，高價晶片需求遭受質疑，AI類股的本益比面臨修正。

在輝達（NVIDIA）GTC概念股回神下，台股今天開高反彈，台積電上漲3.47%，終場加權指數收在今天最高22377.26點，勁揚416.43點，一舉收復5日線22139點、10日線22204點及年線22296點，但成交金額縮減至新台幣2701.34億元。

華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，輝達GTC大會有提出未來大趨勢，仍然有些亮點，不過黃仁勳已發表多次演講，因此帶給市場的效應就會呈現遞減。

儲祥生說，原本市場認為人工智慧（AI）產業「晴空萬里」，非常有想像空間，也反應在本益比上，但中國新創公司DeepSeek推出成本低但效能高的模型後，高價晶片的需求遭受質疑，AI產業突然出現一片烏雲，AI類股的本益比會進行一些修正。

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儲祥生指出，接下來要觀察4月2日美國總統川普（Donald Trump）實施對等關稅後，對股市有多大影響，只要外資賣壓減輕，台股應該有機會往上走。

統一投顧分析，黃仁勳在GTC大會演講描繪輝達的未來藍圖，但美國總統川普的關稅政策持續引發市場不安，短線台股盤勢偏向震盪整理，目前台股本益比來到約10年平均值，顯示評價回到合理水準。（編輯：楊凱翔）1140320

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