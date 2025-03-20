出席美商會謝年飯 總統：台積電以外產業亦將東拓

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（中央社記者曾智怡台北20日電）美國欲成為世界AI中心，總統賴清德今天晚間出席美國商會謝年飯表示，台灣是美國不可或缺的夥伴，本月台積電宣布對美國擴大投資，代表台美互惠共榮的持續發展，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業東拓美洲大陸的全球布局。

與會的美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）致詞談及近期台積電赴美投資形容，就像鼎泰豐去美國開分店，並不會影響永康街排隊人潮，全世界對於推動AI革命，對先進晶片的胃口就和小籠包一樣是無止境的。

台灣美國商會晚間舉辦謝年飯晚宴活動，賴總統、美國商會理事長Dan Silver、谷立言、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）皆蒞臨，這也是賴總統任內首度蒞臨晚宴。

台灣美國商會「2025謝年飯」活動20日晚間在台北舉行，總統賴清德（左2）、美國商會理事長席佛（Dan Silver）（右2）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）（右1）、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）（左1）舉杯互敬。中央社記者王飛華攝 114年3月20日

賴總統致詞表示，長期以來美國商會擔任台美橋梁，不僅為台灣向美國各界發聲，也不吝對台灣的產業發展提供建言，他要向美商朋友致上深深的感謝。

總統指出，美國商會在今年1月發布的「2025商業景氣調查」（Business Climate Survey）充分展現外商對台灣市場的信心，8成以上的受訪美商去年在台灣的營運穩定獲益，且樂觀看待未來一年的發展，也有9成的企業將維持或擴大在台灣的投資規模，都是台灣作為良好投資環境的證明。

總統表示，現在美國已是台灣主要投資來源國，去年美國來台投資金額占整體外來投資金額11.5%；2023年美商英特格高雄新廠、美光台中四廠陸續啟用，Google在台灣設立的海外最大研發中心則在去年啟用，超微、輝達和美國雲端運算大廠也持續布局台灣。

另一方面，近年美國也已成為台灣最大的投資對象，去年台灣對美國的直接及間接投資占整體對外投資比重4成以上。

賴總統表示，4年前台積電到亞利桑那州投資，創下當時規模最大外國在美直接綠地投資案，本月台積電宣布對美國擴大投資，再次刷新紀錄，代表著台美互惠共榮的持續發展。不只有台積電，環球晶也在德州設立全美最大的12吋矽晶圓廠，後續會有更多產業跟進，展現台灣產業自信跨過太平洋、「東拓」美洲大陸的全球布局。

總統說，美國要推動本土製造業再工業化，以及鞏固高科技領導地位，成為世界AI中心，台灣就是美國不可或缺的夥伴。美國在晶片設計領域具有領先地位，台灣則在半導體製造領域，扮演供應鏈當中不可或缺的關鍵角色。

總統強調，為因應地緣政治變化及迎接智慧化時代來臨，台灣會堅定推動「五大信賴產業」，包含半導體、人工智慧、軍工、次世代通訊、安控，帶動下一階段的經濟發展，「投資台灣正是時候！」

賴總統表示，政府會持續整合國內相關部會、接軌國際標準，創造更友善的投資環境。他也相信台美企業可以運用各自在高科技領域的優勢，相互投資，為雙方產業創新及發展挹注強勁的動能；同時希望持續深化台美貿易關係。

去年台灣是美國第7大貿易夥伴，賴總統指出，排名較2023年上升1個名次，雙邊貿易總額成長24.2%。現在台灣準備擴大對美國的採購，無論是工業產品、農產品或天然氣。今天很高興阿拉斯加州州長鄧利維專程來到台灣，阿拉斯加的天然氣品質很好，運輸到台灣的距離也近，台灣很有興趣採購阿拉斯加的天然氣，因符合台灣需求考量與能源安全。

影片來源：中央社

總統也提到，未來希望美國商會能夠持續支持儘速解決台美雙重課稅問題，消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，進一步提升台美互惠互利的經貿夥伴關係。

此外，賴總統指出，維護區域及全球安全穩定，是台美經濟繁榮不可或缺的要素，感謝美國總統川普上任後與日本首相石破茂發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持。

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總統強調，面對威權主義的擴張，台灣將持續守護民主自由的價值，在區域及全球安全中扮演負責任的角色。目前台灣國防預算約占GDP 2.5%，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 3%以上的目標，並持續推動國防改革，強化台灣自我防衛力量，也會和美國等民主國家加強合作，共同守護區域的穩定及繁榮。

總統說，台灣也歡迎台美在國防產業上的持續合作，相信只要齊心協力，就可以為彼此的國防產業及打造「非紅供應鏈」帶來更多成就，也能促進和平與繁榮；最後，他說期待共同努力之下，為台美經貿合作創造更豐碩的成果。（編輯：潘羿菁）1140320

總統賴清德（左）20日出席台灣美國商會「謝年飯」活動，美國商會理事長席佛（Dan Silver）（右）會中致贈象徵台美深厚友誼的台灣紅木本壘板紀念品。中央社記者王飛華攝 114年3月20日