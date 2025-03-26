合庫：今年房貸低度成長 房市呈量縮價向下盤整格局

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（中央社記者張璦台北26日電）不動產放款列為央行專案金檢項目，合庫銀今天表示，目前合庫不動產放款集中度低於全體銀行平均的37.11%，今年房貸業務將低度成長3至5%，土建融聚焦都更危老案件；房市展望方面，第2季將呈現量縮、價向下盤整的態勢。

合庫金控今天舉行線上法人說明會，由總經理蘇佐政主持。合庫金指出，113年全球經濟表現呈現區域與產業的雙重差異，美國經濟因內需強勁表現優於預期，歐洲面臨製造業疲軟及地緣政治壓力，中國在房地產市場低迷及內需不振下調整政策以支撐成長。

合庫金表示，各國經濟成長走勢不均，全球經濟緩步復甦，考驗企業經營韌性，而合庫金持續厚植核心業務競爭力，113年合併稅後淨利新台幣198.09億元，年增10.80%，每股盈餘1.26元。合庫金日前公告，董事會決議113年度配息0.7元、配股0.3元。

會中媒體關切換匯交易（SWAP）收益，合庫銀行指出，113年全年SWAP獲利達112億元，不過，台美利差已有縮窄，評估今年SWAP獲利應會逐步縮減。

談及土建融、房貸業務與房市展望，合庫銀行表示，為配合央行不動產管制措施，預計房貸業務將呈現低度成長，土建融則將聚焦都更危老案件；隨房市管控政策持續發酵，目前市場觀望氣氛濃厚，對第2季房市看法較為悲觀。

不過，合庫銀也指出，先前建商的大量推案近年將進入交屋潮，所以預計今年房貸市場仍有一定量能，同時，各銀行對房貸承作持審慎評估態度，加上營建成本持續高漲，使房價下跌空間受限，整體而言，預估第2季房市將呈現量縮、價向下盤整的態勢。

合庫銀表示，目前合庫銀一般房貸利率落在2.5%以上，雖無排撥，但因受理案量較大，所以審核期間會拉長一些。此外，合庫銀目前依銀行法第72條之2規定設算的比率約在28%上下，不動產放款集中度則低於全體銀行平均的37.11%。

針對美國總統川普對等關稅措施影響，合庫金分析，全球屏息以待美國4月2日公布對等關稅措施，現在貿易不確定性偏高，亞洲外匯市場面臨較大貶值壓力、股市波動較大，避險產品必須納入資產組合中，預期企業對衍生性商品的需求會增強；企業面對關稅措施下，可能會進行二次的供應鏈移轉，銀行或許可提供跨境融資、信保等資源。

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同時，合庫銀指出，美國地區據點營運將深化在地發展，慎選承作標的、留意產業個別風險，目前評估下來仍可因應川普2.0政策變數。

此外，針對亞洲資產管理中心政策，合庫金表示，一定全力配合響應，至於是否在高雄專區拓點，合庫銀將以高雄當地客戶較多的分行作為首要選擇，並將掌握台商回流、中小企業資產傳承商機。（編輯：楊蘭軒）1140326