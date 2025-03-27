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川普課汽車25%關稅 經部：輸美沙灘車未列入加徵清單

2025/3/27 12:47（3/27 14:33 更新）
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經濟部次長江文若。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北27日電）美國總統川普擬對進口車輛徵收25%關稅，經濟部表示，台灣無整車出口至美國，出口美國主要是沙灘車未列在加徵關稅名單上；去年車輛零件出口美國31億美元，但是否在美國徵收25%關稅的範圍，尚待釐清，經濟部將持續與廠商討論因應對策。

經濟部次長江文若今天赴立法院財委會，針對「因應美國川普政府對等關稅策略與我國被列入骯髒15國名單，我國政府財經相關單位因應策略」，進行專題報告。

民進黨立委李坤城質詢時，關切川普關稅政策可能衝擊台灣哪些產業，政府是否有所評估。江文若表示，台美經貿小組有討論可能受影響的方案，其中台美汽車關稅有差距，不過台灣出口到美國的主要產品為沙灘車，並未在川普政府公布課稅的名單上面。

經濟部官員會中補充，由於沙灘車不算是陸上行走車輛，因此不在25%關稅課徵範圍，至於汽車零組件是否在美國徵收25%關稅的範圍，尚待釐清。

經濟部表示，根據民國113年統計，台灣出口至美國整車金額為0.98億美元，主要為沙灘車（ATV），非一般汽車；113年車輛零件出口美國金額為31億美元，主要供美國售後服務市場，包括保險桿、車燈等產品。

此外，民進黨立委吳秉叡質詢時質疑，台灣汽車關稅17.5%，但計入貨物稅等稅率約37%，「保護了（國內汽車產業）幾十年有用嗎？」

江文若回應，汽車產業供應鏈很長，有約7萬名員工從事台灣汽車及其零組件等相關產業，關稅議題影響許多員工。

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民眾黨立委黃珊珊關切，川普要求公平貿易、對等關稅，經濟部對於「降稅自保」是否有對策因應。江文若說明，台灣並沒有出口整車到美國，零組件業者近年全球布局，已到墨西哥設廠；對於稅率議題，行政院台美經貿小組有研擬相關方案。

有關美國課徵車輛關稅議題，經濟部表示，已在今年2月多次邀國內車輛業者座談，後續也會適時邀請廠商討論因應做法，因目前美國課徵關稅細節尚未公布，將持續關注。（編輯：林家嫻）1140327

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