商仲：壽險業未進場 商用不動產交易額第1季年減37%

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（中央社記者何秀玲台北2日電）商仲業者高力國際發布今年「第1季商用不動產及土地投資市場調查」指出，最大買家壽險業尚未進場，第1季商用不動產交易額為新台幣287億元、年減37%；高力國際董事總經理劉學龍說，買氣下降是因政策和市場氛圍雙重影響，而首季土地交易額約469億元，年減3%。

劉學龍認為，美國總統川普政策將是影響亞太區的經濟關鍵，從產品面看，以工業類不動產為市場主流，在全球AI發展聚焦台灣同時，這也將是今年投資產品的主流。

劉學龍表示，雖然壽險業最低報酬率門檻現已調降至2.545%，但就實務面來看，利率這幾年明顯往上調升，2.545%僅是檢討已購入不動產收益率的參考值，新購置投資型不動產壽險還是會以2.97%或以上為基準。

他說，若租金沒明顯上調，壽險業很難在台北置產，得將目光轉向更南部。只是壽險要買辦公室大樓，報酬率要近3%談何容易，反而是倉儲物流較有機會，因租金跟售價較能符合壽險業期望。

他說，壽險業評估新投資標的時，會預留未來報酬率門檻上升空間，希望以收益率較高的區域與產品為主，因此今年商用不動產交易主力，預期仍會是自用買方。

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高力國際研究部資深董事梁儀盈指出，第1季商用不動產最大成交個案，是統一集團以43億元向寶豐隆買進北市內湖廠辦「V-PARK」其中一棟完整產權，這筆交易也是台北市今年首宗整棟廠辦交易案，直接推升台北市商用不動產交易額至73億元，占全台整體比重約25%。

有別於商用不動產仍有自用型買方支撐，高力國際副董事總經理暨資本市場及投資服務部主管黃正忠指出，第1季土地交易市場在貸款緊縮，以及住宅房市買氣冷卻的壓抑下，建商直接購地力道依然偏弱，雖然首季全台土地交易額達469億元，但建商僅貢獻270億元，占比約57%，尚未恢復往年的貢獻水準。（編輯：林淑媛）1140402