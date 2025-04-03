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川普對台32%對等關稅 陳其邁：有賴政院與美磋商

2025/4/3 16:02（4/3 16:11 更新）
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高雄市長陳其邁（前左2）3日到衛武營參加兒童節活動，會前聯訪時提及美國對台灣課徵32%關稅一事表示，後續有賴行政院繼續和美方磋商，若能就不同行業別有不同關稅來調節，較能反映真實台美貿易狀況。中央社記者林巧璉攝 114年4月3日
高雄市長陳其邁（前左2）3日到衛武營參加兒童節活動，會前聯訪時提及美國對台灣課徵32%關稅一事表示，後續有賴行政院繼續和美方磋商，若能就不同行業別有不同關稅來調節，較能反映真實台美貿易狀況。中央社記者林巧璉攝 114年4月3日
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（中央社記者林巧璉高雄3日電）美國總統川普今天宣布對等關稅，引起各國譁然。高雄市長陳其邁說，有賴行政院繼續跟美方進行磋商，若不同行業別能有不同的關稅來做調節，較能反映台美之間真實的貿易狀況。

川普今天宣布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免，並宣布對台灣課徵32%關稅，中國、歐盟、日本、韓國等進口商品則分別課徵34%、20%、24%及25%對等關稅。

陳其邁今天至衛武營國家藝術文化中心參加「2025高雄兒童藝術節」活動，會前聯訪時媒體問及川普對台最新關稅政策。

陳其邁說，有注意到美國公布的最新關稅政策，目前看起來對於半導體產業沒有影響，但是對於伺服器、電腦零組件等台灣出口大宗項目會造成影響；此外，若是含有晶片的終端產品可能要看未來整體的經濟狀況才能評估。

陳其邁指出，美國最新關稅除了對總體經濟的衝擊外，其實也必須考慮到對於整體生產成本、實質購買力，或者對於物價等造成不同程度的影響。

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陳其邁認為，關稅是一刀兩刃，關稅政策也會影響全球各地貨品的分佈；他舉鞋子為例，目前許多鞋子品牌都在東南亞代工，關稅提高後，這些鞋子在美國市場上也會變貴，這些都會連動影響物價。

陳其邁說，目前美國對不同國家的關稅政策沒有反映出真實的台美貿易狀況，後續也有賴行政院繼續和美方磋商，若能就不同行業別有不同的關稅來調節，這比較能反映真實台美貿易狀況。（編輯：李淑華）1140403

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