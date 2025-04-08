對等關稅間接影響 花蓮石材業憂建材內銷量恐減2成

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，花蓮有石材業者受影響，訂單全部得重新報價，打亂原計劃；更有業者憂心，股市衝擊，影響房市，預估內銷建材銷量將減少15-20%。

花蓮曾姓石材加工業者，以文青風石材加工品為特色，將大理石變身桿麵棍等，他說，主要外銷美國石材藝品，目前關稅稅率、實施時間還沒明朗，原本已提交出去的報價單全部得重新計算，打亂原計劃，預估這波影響至少半年。

也有業者提到，原本石材出口美國關稅約4%，一次提高到32%，更不利台灣在國際競價優勢。王姓業者也說，美國關稅提高，間接衝擊股市、房市，以花蓮建材每年新台幣250億元產值，推估會減少15至20%，損失40至50億元。

台灣區石礦製品同業公會理事長黃建堯指出，花蓮有200多家會員，石材與其他行業一樣，碰到中國競價，不近產地、不近市場，外銷難度很高，花蓮石材多以內銷為主，外銷市場主要為中國。

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黃建堯說，以建材為例，雖不受美國對等關稅直接影響，但股市受創，民眾資產縮水，間接影響房市、建築市場，對建材需求降低，石材業者會在末端受影響。

花蓮縣政府立即啟動關懷石材業者，花蓮縣工商發展投資策進會總幹事張福檳說，花蓮石材以內銷佔多數，直接受影響比例不高，但間接影響的產業會慢慢浮現，會持續關注業者狀況，已分別至美崙工業區及光華工業區與業者座談，掌握實際困境並尋求對策。（編輯：陳仁華）1140408