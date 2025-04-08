加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普關稅大刀重挫台股 5000億國安基金進場護盤
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響4/146
首頁 / 產經

對等關稅衝擊螺絲業 邱志偉：越南價格優勢下恐轉單

2025/4/8 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）美國將對台灣課徵對等關稅32%，高雄螺絲受衝擊。民進黨立委邱志偉今天說，中國及越南價格具競爭優勢，且越南又祭出零關稅與美方協調，萬一談成，恐出現轉單效應，台灣要加速因應。

邱志偉今天在臉書（Facebook）發文指出，台灣扣件2024年對美出口額約新台幣550億元，高雄螺絲扣件業便占其中的95%、523億；他已要求經濟部持續了解產業動態，螺絲公會也正在彙整會員意見，預計下週經濟部將與業者座談。

美國是高雄螺絲扣件業重要市場，美國擬對台灣課徵32%對等關稅，相較主要競爭生產國的中國54%（美國擬再加徵50%，達104%）、越南46%還是比較低。

不過，邱志偉說，中國及越南生產成本低，一直在價格上具有競爭優勢，加上關稅衝擊仍須觀察，尤其越南政府又祭出零關稅措施與美方協調，萬一談成，恐出現轉單效應，台灣政府要加速因應。

邱志偉表示，川普貿易政策常態變動，產業面對的是更加不確定的挑戰及布局風險，政府必須採取多元策略提前因應，持續與美方溝通，爭取降低稅率或限縮課稅範圍，相關部會也必須與產業建立即時溝通管道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，短期內，中央目前已針對工業出口提出700億規模的六大面向、14項措施方案，然而，在對等關稅未降至相對具競爭力水準前，中央對於產業的支持方案必須持續，更要因應業別進行調整。

中長期而言，則是協助產業分散市場風險，拓展歐盟及其他市場，最重要的是，盡快提出產業轉型升級2.0計畫，提升產品附加價值，讓傳統產業從紅海市場轉往藍海市場，維持長遠競爭力。（編輯：陳仁華）1140408

邱志偉
中國設新舉報專欄 綠委：台灣人不是被嚇大的財劃法修法 農業預算移出245億元引爭議
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對等關稅衝擊產業 侯友宜盧秀燕齊盼立院通過880億元
53
更多編輯台推薦新聞：