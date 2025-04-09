雲豹能源與晶宏啟動庫藏股 擬買回2000張自家股票

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（中央社記者張建中台北9日電）因應美國對等關稅引發全球股市震盪，雲豹能源和晶宏董事會決議啟動庫藏股，皆將自集中交易市場買回2000張庫藏股，買回庫藏股將轉讓予股東。

雲豹能源董事會決議自4月9日至6月8日買回2000張庫藏股，買回區間價格為每股115至170元。這是雲豹能源第2度實施庫藏股，第1次是在113年12月17日至今年1月21日買回1500張庫藏股，執行率100%。

雲豹能源表示，美國對等關稅措施引發全球金融市場波動，這次買回的庫藏股將轉讓予員工，同時維護公司信用、保障股東權益。

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雲豹能源強調，公司並不是製造業，沒有出口業務，營運重心聚焦再生能源整合、專案開發與綠色服務，業務不受美國關稅衝擊。

此外，IC設計廠晶宏董事會決議4月9日至6月8日買回2000張庫藏股，買回區間價格為每股37.5至100元，這是晶宏3年來首度實施庫藏股。（編輯：林淑媛）1140409