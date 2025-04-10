川普急煞關稅美股暴漲 台指期和台積電期貨開盤漲停
2025/4/10 08:50（4/10 09:03 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北10日）美國總統川普宣布各國對等關稅降至10%為期90天，關稅戰急踩煞車，激勵美股四大指數暴漲，台指期夜盤首次鎖住漲停，大漲1718點，台積電期貨夜盤也首度鎖漲停勁揚78點。台指期和台積電期貨今天上午開盤均跳空鎖漲停。
川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，不過今天凌晨他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。
透過 Google News追蹤中央社
消息激勵美股暴漲，其中道瓊工業指數大漲2962.86點，漲幅7.87%，那斯達克指數飆漲1857.06點，漲幅達12.16%，費城半導體指數飆漲667.51點，漲幅達18.73%。
台指期夜盤聞訊深夜強彈大漲1718點，首次鎖漲停至終場收18902點，台積電期貨夜盤也急拉，首次攻上漲停，終場大漲78點收858點。期貨市場包括大台、小台、微台夜盤，罕見在近、遠月期貨合約全面漲停。（編輯：張均懋）1140410
延伸閱讀川普：各國對等關稅降至10%為期90天 中國稅率增至125%回應川普關稅政策 總統投書美媒：透過對話排除雙方貿易障礙關稅衝擊 學者示警：過度依附美國市場喪失自主性對等關稅 前美商務部官員建議台灣與他國結盟應對鈺創盧超群估美國關稅影響3週後明朗 AI是台灣商機
- 川普急煞關稅美股暴漲 台指期和台積電期貨開盤漲停2025/04/10 08:50
- 2025/04/10 08:14
- 2025/04/09 22:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
對等關稅暫緩 台指期夜盤亮燈漲停