數發部3大策略打詐 利用AI揪詐團銀行帳號

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（中央社記者蘇思云台北10日電）數發部政務次長林宜敬今天表示，數發部透過推動網路詐騙通報查詢網、跨銀行聯防阻斷金流、用AI找出詐團銀行帳號等3大策略打詐。資安院每天也會自動以AI技術掃描臉書等平台，希望透過科技，以AI對抗AI詐騙。

林宜敬今天下午出席媒體舉行的「誠信金融論壇—金融打詐 科技出擊」。林宜敬表示，詐騙最常見的做法，就是先在臉書、IG等社群平台刊登訊息，可能宣稱為名人訊息、要開群組教投資，接著把民眾誘導進入一對一私密群組，但最希望的還是在前面平台就先阻斷訊息，避免民眾進入到後面封閉群組。

數發部透過3大策略打詐，林宜敬指出，第1，數發部規劃的網路詐騙通報查詢網，以手機APP方式呈現，如果民眾在臉書、Google看到可疑訊息時，可以把網址貼到APP通報，數發部會看內容做分案，再由部會確認後，就會通知臉書、Google、LINE等平台下架訊息。

林宜敬指出，資安院每天也會自動以AI技術掃描臉書等平台，通常一天會掃描5000到1萬則可疑詐騙內容，透過科技的方法加快整體速度。

根據數發部去年9月底到今年3月下旬的統計，網路詐騙通報查詢網APP下載有1.2萬次，通報人數近2000人，通報件數12.9萬件，累計下架件數達6.4萬件。林宜敬表示，也有一些熱心民眾持續通報可疑詐騙訊息，一人最高通報達2.1萬件，數發部也跟許多公眾人物簽同意書，擴大保護範圍。

至於網路詐騙通報查詢網何時會再正式上線，數發部指出，後續等行政院核定後上線。

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林宜敬觀察，目前金融詐騙、粉絲團已經減少不少，但詐騙集團也不斷改變手法。策略2則是跨行聯防、阻斷金流，就算詐騙帳號分散在不同銀行，也可以透過透過跨銀行的聯防，達到阻斷金流的成效，銀行間可以看到帳號的異常金流。

策略3，運用AI找出詐騙集團的洗錢帳號。林宜敬指出，洗錢帳號的特徵要看開戶時間、帳戶餘額、交易頻率、匯入與匯出時間差、是否跟其他警示帳戶交易等，數發部也跟金管會合作，成立聯防體系，以AI技術來做分析，去拆解詐騙模式，找出可疑帳號。（編輯：黃國倫）1140410