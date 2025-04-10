因應關稅衝擊 生技業者提「世界工廠」概念

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）美國總統川普關稅大刀擬揮向藥品，生技業者今天建議應有「世界工廠」概念，台灣、海外客戶分開供應鏈，可考慮前進馬來西亞、印尼等衝擊較小的國家，以委託製造方式經營。

儘管川普昨天宣布高額關稅措施暫緩90天實施，但全球市場仍動盪不安，中華生技醫藥行業協會理事長陳建州今天在「台灣醫療產業新南向發展論壇」中告訴媒體，他認為美國主要還是針對中國大陸，台灣生技業者較少在海外設有據點，受兩岸關係影響，企業應該要有備援，也就是在海外的第2個家園。

「業者應該要有世界工廠的概念。」陳建州指出，假如原本在台灣就有設廠，台灣客戶就由台灣工廠供應，至於海外客戶就由海外供應，但不見得一定要真正擁有、投資一個工廠，也可以委託製造，若感覺不利，還能再移動，台商將成為「遊牧民族」。

在他看來，馬來西亞、印尼是2個可以考慮且受關稅衝擊較小的國家，前者人工成本雖介於中間，卻擁政治局勢穩定、土地取得便宜、人才也不錯等優勢，是有機會做起來的；後者雖客單價低，但有人口紅利，就算前期需要挹注較多成本，仍有成功機會。

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清福醫院院長王炯琅則提出「以醫帶商」策略，他表示，東南亞國家的醫療水準落後台灣，過去台灣醫療輸出多停留在「個別技術移轉」，缺乏制度性、系統化的長期經營，他主張以醫療服務為平台，以醫院據點為核心，建立系統性輸出，結合當地人才培訓與場域示範，輸出台灣醫療技術，帶動醫材、藥品等商機。

前馬來西亞檳州行政議員鄧章耀表示，馬來西亞醫療市場近年快速成長，也吸引了新加坡、日本、韓國等多國的資本持續進入，特別是檳城，已成為醫療旅遊熱點，目前市場對高品質醫療服務需求日益增加，正是台灣進場的絕佳時機。（編輯：管中維）1140410