富智康拚新業務布局墨西哥越南 防關稅影響供應鏈

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海旗下富智康指出，貿易壁壘和地緣政治風險正影響供應鏈及破壞經濟穩定、抑制需求降低消費者購買力。富智康評估，今年業績可能小跌，擴展智慧製造、車用電子及機器人新業務，墨西哥廠進軍醫療應用，持續投資越南。

富智康16日公布2024年報，觀察全球局勢，富智康坦言，地緣政治局勢緊張，制裁、貿易壁壘及國際關係格局轉變，正破壞經濟穩定，影響供應鏈，降低消費者購買力，抑制整體需求為市場增添不確定性。

展望今年營運，富智康評估銷售額可能較2024年微幅下跌，集團積極開發智慧製造、車用電子、生產線設備與機器人3大新業務，並布局新世代通訊技術。

在車用電子，富智康透露，今年車載資通訊控制器（T-BOX）搭載緊急呼叫（eCall）系統，已開始量產出貨，富智康持續布局車載信息娛樂（IVI）系統、中央控制單元（CCUs）、分區控制單元（ZCUs）、電子智慧後視鏡（E-Mirrors）、智慧鑰匙等。

機器人方面，富智康指出，近年持續研發機器人軟硬體整合方案，尋求智慧自動化製造領域商機，鎖定汽車和電子製造應用，此外，智慧回收機器人已獲得美國多個回收廠採用。

新世代通訊方面，富智康指出，持續研發低軌衛星（LEO）生態系統，與夏普（Sharp）合作開發出低軌衛星使用者終端（UT）。

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關於全球布局，富智康指出，越南是擴展重點，今年繼續投資越南子公司Fushan Technology；在印度富智康旗下Bharat FIH Limited（BFIH）降低手機單一產品比重，布局電信、機械零配件、電動車、電視及穿戴設備等多元化應用。

在北美市場，富智康表示，強化墨西哥廠區優勢，重建北美業務，以此區隔亞洲供應鏈。富智康透露，墨西哥廠布局醫療產業，從奇瓦瓦（Chihuahua）廠區開始提供電子代工服務（EMS）並獲得美國醫療認證，布局醫療客戶終端解決方案。（編輯：張均懋）1140417