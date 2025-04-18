彭双浪：台灣不能只有半導體 盼政府重視面板產業

（中央社記者潘智義台北18日電）面板廠友達光電董事長彭双浪今天表示，台灣不能只有一個產業，一家公司；面板顯示產業是台灣第2大產業，大約有4、5萬名從業人員，但很多大學理工科系學生就業，卻只鎖定半導體產業。

友達今天舉行媒體交流會，彭双浪說，顯示產業是台灣第2大產業，創造超過1兆以上的國內生產毛額（GDP），也大概有4、5萬名從業人員，面板業是過去20幾年，包含技術、設備國產化最大的產業，現在看到半導體產業在台灣發展，有很多國產化的動作，採用的就是過去20幾年顯示產業國產化累積的基礎。他呼籲政府須重新檢視台灣產業政策，把顯示產業加在台灣產業發展重要的項目。

彭双浪強調，美國點名希望哪些產業到美國，除了半導體之外，也點名顯示器，連美國都看到顯示產業具國安層級的價值，他呼籲政府重視顯示器產業。

對於美中關稅戰，讓產業的供應長鏈被瓦解，他認為，全世界以後都不會有像以往那麼便宜的產品，以前是選最便宜、最好的零件組裝，湊起來的產品也最便宜最好用。換個角度來看，美國人過去30、40年的享受，是亞洲人不眠不休工作，為美國人提供的優質產品與環境。

彭双浪說明，過去半個多月的美國關稅變化，可謂一天數變，原本友達內部嚴密監控即時討論，但變化實在太多，因此改為兩招應對，就是「吃飽、睡好」，身體強健才有辦法應付，且不要因為美國政策的不斷變化，就改變自己的長期策略，但短期現象就是跟客戶一起應對現在的變局。

他分析，美、中關稅只要超過50%，即代表雙方脫鉤，全球前兩大經濟體脫鉤，對全球而言都是災難，就像兩隻大象打架，旁邊的人哪有可能不被踢到、踩到。他希望關稅的事不要意氣之爭，也希望儘快確定下來，企業經營最怕的就是不確定，確定下來才能找出方法應對。

對於供應鏈移出中國，彭双浪認為，其實不易，筆電供應鏈有8成仍在中國，2成移到東南亞；液晶顯示器（Monitor）已移出中國，手機有3至4成移出，其中蘋果在印度生產。

不過值得一提的是，越南曾是台廠從中國轉移的重心，甚至土地廠房價格一天3變，不斷抬高，可是當川普宣布也將對越南課稅時，好不容易搶到地、工廠的人又傻眼了。

彭双浪強調，友達不只是一個面板公司，利用轉投資布局，建造垂直智慧產業生態圈，投資富采、錼創，也有下游應用公司，不只是顯示器應用，還有光通訊產業，從「銅退光進」，由電纜轉到光傳輸的共同封裝模組（CPO），資料中心的短距通訊，可採用矽光子做光通訊應用。

汽車產業方面，他說，每10輛車就一輛有友達面板；友達不會只停留在做原件，也會往下游走，讓面板價值透過更多加值提升，所以購併德國汽車零件大廠BHTC，從原件供應商到系統整合商，也進入智慧座艙市場。此次智慧顯示展，友達展示的不只是秀自駕車概念，還有微型發光二極體面板製成的透明車窗、天窗。

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彭双浪表示，台灣整合力量非常強，產業生態圈整合力量強，在少量多樣產品的服務力特別強。台灣產業不跟中國拚規模，而是拚價值，而轉到輕資產很重要的一環，減少不斷的重投資，活化資產以後，把資金拿去做資本結構改變，成為一個穩定獲利，系統集成的廠商。

光通訊應用方面，他解釋，發光源採用MicroLED，光發出以後的傳輸、接收，這些零件需要載板，載板是友達的強項，最後的集成也是友達的強項；MicroLED是友達關係企業富采重要營運項目，富采投資鼎元就是做傳輸，投資的環宇生產光傳輸及接收原件，再跟CPO的異質封裝結合在一起，就是一個約8至10公分IC模組原件。（編輯：楊凱翔）1140418