福岡台灣貿易投資中心揭牌 強化台日產業鏈結

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（中央社記者曾智怡台北21日電）經濟部長郭智輝上任即推動「境外關內」政策，為落實政策及強化台日產業鏈結，繼去年12月在捷克設立首個「台灣貿易投資中心」，經濟部今天在日本福岡舉行第2個中心的揭牌儀式，象徵台日經貿合作關係的重要里程碑。

經濟部今天在日本福岡舉行「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，經濟部政務次長江文若致詞表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，福岡「台灣貿易投資中心」的成立，將促進雙方企業實質落地，協助台灣企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場，創造雙贏合作格局，為亞太區域價值鏈注入新動能。

本次揭牌活動，現場200餘位來自台日政商界人士出席，包含日方自民黨前幹事長甘利明、福岡縣知事服部誠太郎、佐賀縣知事山口祥義、鹿兒島縣知事塩田康一、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、外貿協會董事長黃志芳等。

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貿易署透過新聞稿說明，台日雙方產業優勢高度互補，台灣在半導體先進製程與AI硬體具全球領先地位，日本則在材料、設備與品質管理方面實力雄厚。

貿易署指出，九州地區是日本半導體重鎮，而福岡是九州的經濟樞紐，選擇福岡設立「台灣貿易投資中心」將發揮「橋梁」與「平台」的雙重角色，積極串聯台日官、產、學、研資源，提供雙方企業一站式服務，包括投資落地諮詢、產業媒合、技術交流、市場開發等。（編輯：林淑媛）1140421