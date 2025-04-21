加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

福岡台灣貿易投資中心揭牌 強化台日產業鏈結

2025/4/21 18:05（4/21 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部政務次長江文若表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，福岡「台灣貿易投資中心」成立，將促進雙方企業實質落地，協助台灣企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 114年4月21日
經濟部政務次長江文若表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，福岡「台灣貿易投資中心」成立，將促進雙方企業實質落地，協助台灣企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 114年4月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北21日電）經濟部長郭智輝上任即推動「境外關內」政策，為落實政策及強化台日產業鏈結，繼去年12月在捷克設立首個「台灣貿易投資中心」，經濟部今天在日本福岡舉行第2個中心的揭牌儀式，象徵台日經貿合作關係的重要里程碑。

經濟部今天在日本福岡舉行「台灣貿易投資中心」揭牌儀式，經濟部政務次長江文若致詞表示，台日作為理念相近、產業互補的夥伴，福岡「台灣貿易投資中心」的成立，將促進雙方企業實質落地，協助台灣企業與日方夥伴共同布局亞太及第三地市場，創造雙贏合作格局，為亞太區域價值鏈注入新動能。

本次揭牌活動，現場200餘位來自台日政商界人士出席，包含日方自民黨前幹事長甘利明、福岡縣知事服部誠太郎、佐賀縣知事山口祥義、鹿兒島縣知事塩田康一、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、外貿協會董事長黃志芳等。

google news透過 Google News追蹤中央社

貿易署透過新聞稿說明，台日雙方產業優勢高度互補，台灣在半導體先進製程與AI硬體具全球領先地位，日本則在材料、設備與品質管理方面實力雄厚。

貿易署指出，九州地區是日本半導體重鎮，而福岡是九州的經濟樞紐，選擇福岡設立「台灣貿易投資中心」將發揮「橋梁」與「平台」的雙重角色，積極串聯台日官、產、學、研資源，提供雙方企業一站式服務，包括投資落地諮詢、產業媒合、技術交流、市場開發等。（編輯：林淑媛）1140421

江文若
淘寶登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬、限期未改正可要求撤資川普課汽車25%關稅 經部：輸美沙灘車未列入加徵清單
服部誠太郎
日本福岡縣知事選舉 現任知事取得壓倒性勝利
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：