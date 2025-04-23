王座取得養心餐飲51%股權 加速展店放眼海外連鎖化

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（中央社記者江明晏台北23日電）王座餐飲宣布以新台幣1.071億元取得養心餐飲集團51%股權，養心目前有5家直營門市，年營收約新台幣3億元，王座表示，兩邊集團互補性很高，未來除了加速展店，也有海外連鎖展店的計畫。

王座餐飲宣布以1.071億元取得養心餐飲集團的51%股權，這是王座首度跨出代理，經營連鎖直營餐飲服務，以併購來擴大業務版圖，預估養心餐飲集團將於今年6月開始貢獻營收，推動全年合併營收雙位數成長。

王座國際董事長王耀輝今天表示，王座聚焦台灣餐飲內需市場，近期集團進行多個併購，目前也有其他案子在談，和養心是「郎有情、妹有意」，且兩邊集團互補性很高，王座擅長品牌代理、授權和連鎖化，養心集團則有餐飲團隊專業和中央廚房，未來也有海外連鎖展店的計畫，瞄準美國、東南亞、東北亞等區域市場，但暫時無具體時間表。

養心餐飲集團創辦人洪國席表示，養心餐飲成立於2013年，過去10年礙於資金與資源不足，只能照自己步調走走停停，發展步調很慢，希望未來10年可更積極展店。他也表示，目前養心的冷凍蔬食點心商品已外銷到海外，也接到美國訂單，中央廚房位於南港去年剛落成。

養心餐飲集團旗下有「養心茶樓」蔬食港式飲茶、Yache韓式蔬食、NOZOMI烘焙坊，以及2023年第3季進軍新店裕隆城的「養心沙龍」，目前有5家直營門市，年營收約3億元，隨中央廚房啟用，更能批量準備食材，未來將攜手王座國際以「養心茶樓」進軍百貨通路，預計下半年在台灣開出新餐廳。

王座國際總經理林子恒表示，此次養心品牌併入，再加上既有品牌，王座品牌數擴增至8個，合計全台直營門市達64家，王座3、4月於南港LaLaport開幕2家店，下半年預計於台灣再開3家門市。

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針對美國關稅的影響，林子恒表示，王座在美國發展的品牌是段純貞牛肉麵，7月要開出第5家店，由於進口原料非常少，只有少數醬料，因此影響不大，而六角在美國展店不多，物料價格低，即使加稅影響也不是太大。

王耀輝也說，疫情後餐飲市場朝向「大者恆大」趨勢演化，近期更加明顯，就連餐飲品牌進商場成本也變高，加上許多餐飲集團面臨二代不願接班的問題，近期市場併購案頻傳。（編輯：林家嫻）1140423